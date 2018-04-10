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Поклонская готова принять следователей из Киева
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Поклонская заявила, что готова принять у себя следователей из Киева по делу о госизмене 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что готова принять на своем рабочем месте следователей из Украины для ознакомления с уголовным делом, в котором ее обвиняют в государственной измене.
"Публично информирую следственные органы Украины о том, что ознакомить меня лично с материалами уголовного производства можно по известному вам адресу. Кроме того, 12 апреля готова принять следователя у себя на рабочем месте с 9 до 18 часов. Боюсь, что таких смелых среди приспешников преступной украинской власти не найдется", — сказала она журналистам.
Поклонская также отметила, что "ГПУ проигнорировала международный запрос Генеральной прокуратуры России об истребовании в соответствии с положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года указанных выше уголовных производств", тем самым нарушив права подозреваемых.
Ранее в понедельник Генеральная прокуратура Украины объявила, что завершила досудебные расследования в отношении Поклонской, а также против главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Госсовета региона Владимира Константинова, крымского министра внутренних дел Сергея Абисова "по фактам государственной измены" и предлагает им прибыть 12 апреля в Киев для ознакомления с материалами уголовного дела.
По данным прокуратуры Украины, "бывшие высокопоставленные должностные лица Автономной Республики Крым" обвиняются по пяти статьям Уголовного кодекса: "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору", "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Государственная измена", а также "Создание преступной организации".
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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