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Лавров и спецпосланник генсека ООН обсудили проблемы Западной Сахары
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Лавров и спецпосланник генсека ООН обсудили проблемы Западной Сахары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН Хорст Кёлер высказались за безальтернативность политического решения проблемы Западной Сахары, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы была подчеркнута безальтернативность политического решения проблемы Западной Сахары на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. При этом отмечалось, что выработка взаимоприемлемой схемы западносахарского урегулирования способствовала бы общему оздоровлению обстановки на Севере Африки. С российской стороны была выражена поддержка посредническим усилиям Генсекретаря ООН и его личного посланника, а также вносящей ключевой вклад в поддержание стабильности Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре", — говорится в документе.
В тот же день в МИД России состоялись консультации специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с Хорстом Кёлером по комплексу вопросов западносахарского урегулирования.
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