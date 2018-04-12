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Применение Сирией химоружия не имело смысла, заявил российский дипломат
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Применение Сирией химоружия не имело смысла, заявил российский дипломат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Применение химического оружия сирийскими властями в Восточной Гуте не имело смысла, «атака» была провокацией со стороны террористов, заявил в четверг советник-посланник посольства РФ в Париже Артем Студенников.
"Единственное свидетельство (того, что в Думе было использовано химоружие), это фотографии. Сегодня в современном мире информация и информационное поле — это площадка, на которой продолжается война", — сказал дипломат в эфире радиостанции France Info.
Он отметил, что с точки зрения российской стороны «использование властями Башара Асада химоружия не имеет никакого смысла».
"Сирийская армия контролирует 90% Восточной Гуты, использование химоружия не имеет никакого смысла, никакой логики. Мы думаем, что это была провокация, организованная повстанческими, террористическими группировками в Восточной Гуте", — добавил Студенников.
Дипломат подчеркнул, что организаторы этой «атаки» «хотели привлечь внимание международного сообщества и заграничных спонсоров».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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