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Захарова: Москва может обвинить Лондона в дезинформации по Солсбери
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Захарова: Москва может обвинить Лондона в дезинформации по Солсбери 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
У Москвы есть основания обвинить Лондон в намеренной дезинформации по Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, британские власти продолжают игнорировать любые запросы и предложения о сотрудничестве:
«Мы не имеем никакой официальной информации о нахождении, обстоятельствах случившегося со Скрипалями. Мы делаем все для того, чтобы получить эту информацию через внешнеполитическое ведомство Великобритании путем направления дипломатических нот, публично призывая Великобританию дать информацию, сделать так, чтобы мы могли удостовериться, что российским гражданам ничего не угрожает, чтобы весь мир понял, что эти люди не находятся в заложниках, не участвуют в какой-то страшной манипуляции или игре и чтобы, наконец, в этой истории появилось хоть что-то, что можно было бы использовать в качестве правдивой информации».
Информация по делу Скрипалей продолжает поступать только из британских СМИ. Сегодня телеканал Sky News рассказал о результатах расследования, которое проводила Организация по запрещению химического оружия. Утверждается, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным химическим веществом. Телеканал называет его «Новичком». Однако в документе, снимок которого фигурирует в докладе, это название не используется. Ранее британские эксперты не смогли обнаружить российский след в отравляющем веществе.
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