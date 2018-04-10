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Горбачев признался, что разочарован Путиным и Трампом
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Горбачев признался, что разочарован Путиным и Трампом 

ТВ Центр 41 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Михаил Горбачев разочарован действиями Владимира Путина и Дональда Трампа, которые не могут наладить диалог. Об этом бывший президент СССР сказал в интервью "Интерфаксу".
Горбачев призвал президентов России и США наладить диалог по стратегической стабильности и отказаться от гонки вооружений.
"Поскольку на острие нынешней конфронтации оказались США и Россия, необходимо ускорить подготовку к встрече их руководителей. Надо встретиться как можно скорее «на полпути», но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны", — считает Горбачев.
При этом он надеется, что нынешняя виток обострения отношений России и США не обернется новым карибским кризисом 1962 года. По мнению экс-руководителя СССР, мировая политика превратилась в обмен «взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами».
"Сейчас особенно актуальна еще одна проблема — предотвращение инцидентов с участием американских и российских сил и военной техники. Я уверен: войны никто не хочет, но такие инциденты в нынешней накаленной атмосфере могут привести к большой беде", — предупредил Михаил Горбачев.
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