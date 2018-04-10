Горбачев признался, что разочарован Путиным и Трампом

Горбачев призвал президентов России и США наладить диалог по стратегической стабильности и отказаться от гонки вооружений.

"Поскольку на острие нынешней конфронтации оказались США и Россия , необходимо ускорить подготовку к встрече их руководителей. Надо встретиться как можно скорее «на полпути», но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны", — считает Горбачев.

При этом он надеется, что нынешняя виток обострения отношений России и США не обернется новым карибским кризисом 1962 года. По мнению экс-руководителя СССР, мировая политика превратилась в обмен «взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами».

"Сейчас особенно актуальна еще одна проблема — предотвращение инцидентов с участием американских и российских сил и военной техники. Я уверен: войны никто не хочет, но такие инциденты в нынешней накаленной атмосфере могут привести к большой беде", — предупредил Михаил Горбачев.