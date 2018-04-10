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Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
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Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов 

ТАСС 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что финансирование науки остается одним из приоритетов, дополнительные ассигнования будут зависеть от ситуации в экономике. "Конечно, наука в целом и фундаментальная наука остаются одним из приоритетов", — отметил он на встрече с руководством Российской академии наук и Курчатовского института.
Глава государства отметил, что планы по финансированию науки формируются в зависимости от прогноза социально-экономического развития страны. "Он у нас меняется, и мы всегда имеем в виду, что на прорывных, основных направлениях развития страны мы имеем возможность что-то добавлять в зависимости от того, как развивается ситуация в мировой экономике, в российской экономике", — подчеркнул президент.
Он попросил участников встречи передать ему предложения по увеличению финансирования науки, чтобы учесть их при выстраивании планов на будущее.
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