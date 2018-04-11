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СМИ: Великобритания отказалась участвовать в ударе по Сирии
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СМИ: Великобритания отказалась участвовать в ударе по Сирии 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Великобритании необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару США по официальному Дамаску. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на газету Times.
"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим (президента Башара) Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — сообщило издание. Оно уточнило, что Мэй не согласилась принять участие в «быстрой расплате».
Ранее западные страны обвинили официальный Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военнослужащими САР. Трамп пообещал принять решение о действиях против Асада до среды.
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