СМИ: Великобритания отказалась участвовать в ударе по Сирии

"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим (президента Башара) Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — сообщило издание. Оно уточнило, что Мэй не согласилась принять участие в «быстрой расплате».