СМИ: Великобритания отказалась участвовать в ударе по Сирии 

Великобритании необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару США по официальному Дамаску. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на газету Times.
"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим (президента Башара) Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — сообщило издание. Оно уточнило, что Мэй не согласилась принять участие в «быстрой расплате».