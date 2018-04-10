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Москва обвинила Лондон в попытке избавится от улик по «делу Скрипаля»
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Москва обвинила Лондон в попытке избавится от улик по «делу Скрипаля» 

Российская Газета 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Великобритания встала на путь уничтожения важных и ценных улик по «делу Скрипаля». Об этом РИА Новости заявил представитель посольства РФ в Лондоне, комментируя появившуюся в СМИ информацию о планах сноса зданий, связанных с инцидентом в Солсбери.
"У нас создается впечатление, что британское правительство умышленно пытается уничтожить все возможные улики, засекретить все остающиеся материалы и тем самым исключить возможность независимого и транспарентного расследования, — сказал собеседник агентства. — Такой курс может лишь подорвать авторитет страны и нанести еще больший удар по ее имиджу. Мы требуем внятного публичного объяснения этой позиции".
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к преступлению с применением нервно-паралитического вещества A234 причастна Москва. Россия категорически отрицает все обвинения.
В понедельник стало известно, что дом Скрипаля, паб и ресторан в Солсбери, где Сергей и Юлия побывали в день своего отравления, будут снесены. По словам представителя российского посольства, подобное уничтожение улик уже было «в случае с домашними животными Сергея Скрипаля, скамейкой в парке, где были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали и так далее».
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