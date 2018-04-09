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«Посылка доставлена»: Небензя дал совет Лондону по «Новичку» и Сирии
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«Посылка доставлена»: Небензя дал совет Лондону по «Новичку» и Сирии 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ООН, 9 апр — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации язвительно предложил британским спецслужбам, что отравляющее вещество было доставлено в Солсбери прямо из Сирии.
"Почему бы им не предположить, что «Новичок», который им так полюбился, был доставлен в Солсбери прямо из Сирии", — сказал Небензя, комментируя публикации западных СМИ, о том, что якобы британской разведке удалось перехватить секретное сообщение из Сирии от российских спецслужб.
Согласно ему, спецслужбы РФ отчитались об устранении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля словами «посылка доставлена».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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