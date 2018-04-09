«Посылка доставлена»: Небензя дал совет Лондону по «Новичку» и Сирии

"Почему бы им не предположить, что «Новичок», который им так полюбился, был доставлен в Солсбери прямо из Сирии", — сказал Небензя, комментируя публикации западных СМИ, о том, что якобы британской разведке удалось перехватить секретное сообщение из Сирии от российских спецслужб.