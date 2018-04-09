Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым

Путин встретится с Медведевым накануне отчета правительства перед Госдумой

Во вторник, 10 апреля, президент России Владимир Путин встретится с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил утвердительно на соответствующий вопрос «Газеты.Ru». О планах на эту встречу также говорили два осведомленных источника.

Встреча пройдет накануне ежегодного отчета правительства перед Госдумой, который состоится 11 апреля. Медведев уже заявлял, что свое выступление он посвятит работе не только за год, но и за последние 6 лет. Причиной тому то, что правительство в своем нынешнем составе дорабатывает последние дни.

7 мая состоится инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок. Согласно закону, не позднее двухнедельного срока с этой даты глава государства должен будет назначить нового премьер-министра, получив при этом согласие Госдумы. После уже новый глава кабмина предложит Путину новый состав и структуру правительства.

Путин регулярно встречается с Медведевым накануне отчета правительства. Точно так же было и в прошлом году. Однако сейчас к этому событию приковано более пристальное внимание со стороны экспертного сообщества, так как однозначного ответа на вопрос, кто займет кресло премьера в следующем составе, нет.

«Газета.Ru» ранее писала, что наиболее вероятным кандидатом на эту должность называют самого Медведева. По крайней мере, источники считают его шансы довольно высокими. Однако при этом собеседники издания пророчат отставки ряда министров и вице-премьеров, а также изменение структуры правительства с упором на проектный подход к работе.

Вместе с тем после скандала с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми некоторые эксперты оценивают шансы Медведева сохранить пост несколько ниже. Такого мнения придерживается, в частности, политолог Алексей Макаркин . По его словам, у Медведева они по-прежнему высоки, но все-таки не так, как было до скандала.

«Раньше я четко говорил, что Медведев — главный кандидат. Теперь я бы сказал, что он один из кандидатов», — разъясняет Макаркин.

Политолог считает, что далекоидущие выводы из встречи премьера с президентом не стоит. По его словам, эта традиция, хотя, безусловно, это сигнал оппозиции. По словам Макаркина, ее призывают к «разумной умеренности». Но это делается вовсе не для того, чтобы защитить Медведева в качестве будущего главы кабмина.

«Даже если глава правительства будем меняться, президент не заинтересован, чтобы это происходило после критики со стороны депутатов», — разъясняет эксперт.

Вместе с тем Макаркин ожидает от Медведева несколько «размытой» речи во время отчета перед депутатами.

Он, безусловно, может рассказать о своем видении будущего, но вряд ли будет говорить о непопулярных вещах — таких, как повышение пенсионного возраста. Это все-таки прерогатива уже нового правительства.

Однако в любом случае Макаркин думает, что и тогда власти будут аккуратно уведомлять общество о подобных решениях.

«Никто не будет обрушивать на население подобную информацию. Власти будут превращать это в обыденную рутину, через поправки к тому или иному закону», — резюмирует политолог.

Политолог Аббас Галлямов считает встречу с Путиным вторым индикатором того, что Медведев сохранит за собой должность главы кабмина. Первым таким стала встреча премьер-министра с думской фракцией «Единой России» на прошлой неделе. Эксперт напоминает, что она прошла в очень дружественной атмосфере. По мнению политолога, спикер Госдумы Вячеслав Володин и сам Медведев рассыпались друг другу в комплиментах не просто так.

«Уже встречу с ЕР можно было интерпретировать, что элиты уверены в будущем премьера. Встреча с Путиным — сигнал для особо сомневающихся», — объясняет Галлямов.

После нее ждать критики нынешнего кабинета министров со стороны депутатов уже не стоит. По мнению эксперта, после завтрашней встречи выпад против Медведева будет означать и выпад против самого президента. Ожидать неудобных вопросов можно лишь со стороны коммунистов , которые могут быть обижены на власть из-за провала кандидата от КПРФ на президентских выборах Павла Грудинина

По мнению Галлямова, никаких непопулярных реформ Медведев постарается не анонсировать. «У него, безусловно, есть амбиции по поводу 2024 года, а, значит, негатива он постарается избежать любой ценой. Скорее всего, его речь будет построена по принципу „за все хорошее и против всего плохого“. Аналогичным образом он будет действовать все ближайшие годы», — заявил Галлямов.

Как и эксперты, политические элиты на данный момент действительно воспринимают нынешнего премьер-министра как наиболее вероятного кандидата на пост главы нового кабмина. Впрочем, в разговорах они оставляют шанс и на другой расклад. В конце концов, решение будет принимать президент. «На 90% премьер-министром будет он», — говорит о Медведеве высокопоставленный источник «Газеты.Ru».