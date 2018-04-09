РФ о США: «Везде после вас остается хаос»

Везде после вас остается хаос — Небензя обратился к американским коллегам

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Дипломат обратился к присутствующим, сравнив приемы США с «ловлей рыбы в мутной воде». Российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН сделал заявление, обратившись к американским коллегам. По его словам, попытки «выловить» что-то стоящее из своих действий не становятся у США успешными. «Куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь — везде после вас остается хаос, в мутной воде которого вы пытаетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты!», — заявил Небензя на заседании. Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН заявлял о «беспардонных угрозах» США, Франции Великобритании и ведении этими странами конфронтационной линии в отношении РФ.