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РФ о США: «Везде после вас остается хаос»
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Везде после вас остается хаос — Небензя обратился к американским коллегам 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
Дипломат обратился к присутствующим, сравнив приемы США с «ловлей рыбы в мутной воде».
Российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН сделал заявление, обратившись к американским коллегам. По его словам, попытки «выловить» что-то стоящее из своих действий не становятся у США успешными.
«Куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь — везде после вас остается хаос, в мутной воде которого вы пытаетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты!», — заявил Небензя на заседании.
Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН заявлял о «беспардонных угрозах» США, Франции и Великобритании и ведении этими странами конфронтационной линии в отношении РФ.
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