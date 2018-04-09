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Путин наградил посла России в Италии орденом Александра Невского
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Путин наградил посла России в Италии орденом Александра Невского 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского чрезвычайного и полномочного посла РФ в Италии и республике Сан-Марино Сергея Разова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу наградить орденом Александра Невского Разова Сергея Сергеевича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Итальянской Республике и по совместительству в республике Сан-Марино", — говорится в тексте указа.
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