Путин наградил посла России в Италии орденом Александра Невского

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу наградить орденом Александра Невского Разова Сергея Сергеевича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Итальянской Республике и по совместительству в республике Сан-Марино", — говорится в тексте указа.