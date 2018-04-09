Высланные российские дипломаты рассказали, по чему скучали в командировках

Дипломаты, высланные из ряда стран Европы и из США в связи с «делом Скрипаля», рассказали, что в длительных командировках скучали по российским продуктам и горнолыжным курортам Сочи , передает РИА «Новости»

Большинство отметили, что за рубежом им не хватало таких продуктов, как черный хлеб или кефир.

"А я скучал по борщу. И по катанию на лыжах в Розе Хутор", — рассказал один из дипломатов.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров пообещал высланным дипломатам, что их вынужденный отпуск будет недолгим.

Ранее Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из разных стран была провокацией.