Путин наградил двух американских генералов

Президент России Владимир Путин наградил двух американских генералов орденами Дружбы «за большой вклад в развитие сотрудничества в области космонавтики». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ордена Дружбы удостоился генерал-майор корпуса морской пехоты США в отставке Чарльз Фрэнк Болден, совершивший в 1986–1994 годах четыре космических полета общей продолжительностью более 28 суток. Болден пилотировал шаттлы «Колумбия», «Дискавери» и «Атлантис». В 1994 году в состав экипажа шаттла «Дискавери», командиром которого был Болден, впервые был включен российский космонавт Сергей Крикалев . С 2009 по 2017 года Болден занимал пост главы НАСА

Кавалером российского ордена Дружбы стал также генерал-лейтенант ВВС США Томас Пэттен Стаффорд. В 1969 году он был командиром корабля «Аполлон-10», в 1975 году командовал другим «Аполлоном», совершившим на околоземной орбите стыковку с советским «Союзом-19». В 2011 году Стаффорд был удостоен российской медали «За заслуги в освоении космоса иностранных граждан».