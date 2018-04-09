Путин наградил спасавшую детей учительницу пермской школы

Учительница пермской школы №127 Наталия Шагулина указом Президента РФ Владимира Путина награждена медалью «За отвагу», сообщается в размещённом на официальном портале правовой информации документе.

«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Шагулину Наталию Васильевну — учителя средней школы № 127 с углублённым изучением отдельных предметов города Перми», — сказано в документе.

Шагулина стала известной после того, как 15 января в указанном учебном заведении произошло вооружённое нападение на школьников.

По версии следствия, вооружённые ножами десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, зашли в один из младших классов, где нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего ранили друг друга.

Шагулиной удалось предотвратить появление большего числа жертв, однако она оказалась в числе наиболее пострадавших.

В результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы.

Медали «За спасение погибавших» получили три человека, включая Евгения Василькова , спасшего минувшим летом тонувшего подростка в Приморье.

Помимо этого, глава государства присвоил почётные звания заслуженного работника сельского хозяйства, атомной, нефтяной, угольной и газовой промышленности, транспорта, здравоохранения, культуры, науки.