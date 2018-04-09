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Путин наградил спасавшую детей учительницу пермской школы
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Путин наградил спасавшую детей учительницу пермской школы 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Учительница пермской школы №127 Наталия Шагулина указом Президента РФ Владимира Путина награждена медалью «За отвагу», сообщается в размещённом на официальном портале правовой информации документе.
«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Шагулину Наталию Васильевну — учителя средней школы № 127 с углублённым изучением отдельных предметов города Перми», — сказано в документе.
Шагулина стала известной после того, как 15 января в указанном учебном заведении произошло вооружённое нападение на школьников.
По версии следствия, вооружённые ножами десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, зашли в один из младших классов, где нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего ранили друг друга.
Шагулиной удалось предотвратить появление большего числа жертв, однако она оказалась в числе наиболее пострадавших.
В результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы.
Из опубликованного документа также следует, что орденом Мужества награждён фельдъегерь по спецпоручениям службы инкассации Управления спецсвязи по Москве и Московской области филиала Главного центра специальной связи Олег Моисейкин. посол России в Италии и Сан-Марино Сергей Разов удостоен ордена Александра Невского.
Медали «За спасение погибавших» получили три человека, включая Евгения Василькова, спасшего минувшим летом тонувшего подростка в Приморье.
Помимо этого, глава государства присвоил почётные звания заслуженного работника сельского хозяйства, атомной, нефтяной, угольной и газовой промышленности, транспорта, здравоохранения, культуры, науки.
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