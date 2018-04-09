Путин встретится с Медведевым 10 апреля 

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на двух осведомленных источников. Эту информацию, пишет издание, подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он "ответил утвердительно" на вопрос издания о том, соответствует ли действительности информация о предстоящей встрече.
Отмечается, что встреча президента с премьером пройдет накануне ежегодного отчета правительства перед Госдумой, который состоится в среду.