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Путин встретится с Медведевым 10 апреля
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Путин встретится с Медведевым 10 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на двух осведомленных источников. Эту информацию, пишет издание, подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он "ответил утвердительно" на вопрос издания о том, соответствует ли действительности информация о предстоящей встрече.
Отмечается, что встреча президента с премьером пройдет накануне ежегодного отчета правительства перед Госдумой, который состоится в среду.
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