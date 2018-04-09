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Обзор инопрессы. «Россия — единственная сила в Сирии, способная осуществить или допустить химатаку»
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Обзор инопрессы. «Россия — единственная сила в Сирии, способная осуществить или допустить химатаку» 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: BFM.RU
О химической атаке в Думе известно в первую очередь от «Белых касок», обращает внимание BBC. Эту организацию, которая занимается помощью пострадавшим в сирийском конфликте, Дамаск и Москва обвиняли в связях с террористами.
На опубликованных ей видеозаписях видны погибшие мужчины, женщины и дети, лежащие на земле с пеной у рта — признак отравления химическим оружием. При этом ВВС отмечает, что подтвердить аутентичность видеозаписи, число погибших, а также время и место съемки не представляется возможным.
«Но что на самом деле может сделать Вашингтон?» — задается вопросом британская The Telegraph в редакционной статье. Издание напоминает, что год назад американцы нанесли массированный ракетный удар по сирийской военной базе после инцидента в Хан-Шейхуне. По мнению обозревателя, урок прошел даром, и свидетельство тому — новое применение химоружия. Теперь, после атаки в Думе, Трамп заявляет, что за это придется дорого заплатить.
В статье говорится, что Москва действует по отработанному сценарию: сначала утверждает, что никакой химатаки не было, затем будет отрицать свою причастность и, наконец, обвинит боевиков в провокации. Тем не менее, заключает редакция The Telegraph, факт остается фактом: Россия — единственная военная сила в регионе, способная осуществить или допустить такую атаку.
История с предположительной химатакой в сирийской Думе станет «крещением огнем» для Джона Болтона, пишет CNN. Новый советник Дональда Трампа по нацбезопасности считается в Вашингтоне «ястребом войны», а теперь ему предстоит предложить Белому дому варианты действий.
По данным источников телеканала в администрации, Болтон прямо сейчас занимается планированием потенциального военного вмешательства в Сирии. Оппоненты бывшего американского постпреда при ООН сравнивали его появление в Вашингтоне с приходом слона в посудную лавку. В статье говорится, что, в отличие от покинувших Белый дом Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, Джон Болтон вряд ли будет оказывать на президента Трампа умиротворяющее влияние.
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