Песков прокомментировал «твиттер-дипломатию» Трампа

"Мы не являемся участниками твиттер-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — цитирует Пескова "Интерфакс"

Также на высказывания американского лидера отреагировали в Госдуме . Пословам зампреда комитета по обороне и безопасности Юрия Швыткина , это агрессивная риторика, которая «свидетельствует об истерии и агонии с его стороны, показывает только слабость руководителей данного государства».

Россия предпринимает все политико-дипломатические методы для урегулирования ситуации. Вместе с тем нужно отметить, что мы не будем оставаться в стороне с целью обеспечения защиты военнослужащих, находящихся там", — рассказал RT депутат.

Ранее Трамп в Twitter призвал Россию приготовиться в связи с возможным ударом по Сирии

По словам президента США, Россия не должна была сотрудничать с «животными, убивающими газом свой народ и наслаждающимися этим».