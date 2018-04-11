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Песков прокомментировал «твиттер-дипломатию» Трампа
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Песков прокомментировал «твиттер-дипломатию» Трампа 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления главы США Дональда Трампа, опубликованные вTwitter.
"Мы не являемся участниками твиттер-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — цитирует Пескова "Интерфакс".
Также на высказывания американского лидера отреагировали в Госдуме. Пословам зампреда комитета по обороне и безопасности Юрия Швыткина, это агрессивная риторика, которая «свидетельствует об истерии и агонии с его стороны, показывает только слабость руководителей данного государства».
"Россия предпринимает все политико-дипломатические методы для урегулирования ситуации. Вместе с тем нужно отметить, что мы не будем оставаться в стороне с целью обеспечения защиты военнослужащих, находящихся там", — рассказал RT депутат.
Ранее Трамп в Twitter призвал Россию приготовиться в связи с возможным ударом по Сирии.
По словам президента США, Россия не должна была сотрудничать с «животными, убивающими газом свой народ и наслаждающимися этим».
Москва24: последние новости
Пора ответить на это хамское поведение со стороны США – Володин Генпрокуратура пообещала обнародовать переписку с Мэй Песков назвал ситуацию вокруг Сирии весьма напряженной‍
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