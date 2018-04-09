Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил на тему ротации правительства, сообщает РИА Новости.
В начале совещания в подмосковной резиденции премьера произошла небольшая заминка, когда вице-премьеры перепутали свои места за столом в рабочем кабинете Медведева.
В частности, заместитель премьера Дмитрий Рогозин сначала занял не свой стул, однако вице-премьеры быстро сориентировались и сели на традиционные места.
«Забыли, кто где размещается? Ротация произошла», — пошутил Медведев.
Как отмечает агентство, заминка могла быть вызвана тем, что на совещании присутствовали не все вице-премьеры.
Ранее Медведев на заседании межправсовета Евразийского экономического союза пошутил насчёт произошедшего в Алма-Ате землетрясения.