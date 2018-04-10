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Джонсон расстроен решением России наложить вето на резолюцию о химатаках
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Джонсон расстроен решением России наложить вето на резолюцию о химатаках 

РИА Новости 53 минуты назад
ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Решение России наложить вето на резолюцию США о механизме расследования химических атак в Сирии крайне расстроило главу британского МИД Бориса Джонсона.
"Крайне расстроен тем, что Россия наложила вето на внесенное в ООН предложение о проведении независимого расследования химических атак в Сирии. Россия держит сирийский народ в политических заложниках, поддерживая режим, ответственный за как минимум четыре гнусных химических атаки", — написал Джонсон в Twitter.
Ранее Россия заблокировала проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь шла о миссии, которая должна была заменить группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).
В предложенном документе США настаивали, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI) Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении) и принять меры по Главе VII Устава ООН (которая определяет действия в отношении угрозы мира).
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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