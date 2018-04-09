Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии» 

В ответ на предостережения, звучащие из окружения президента США о том, что Вашингтон не исключает возможность нанесения ударов по Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед этой страной.
"Насчет предостережений, звучащих из окружения президента США о том, что Вашингтон не исключает возможность нанесения ударов по Сирии — знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", — заявил Лавров на брифинге в Москве.
Ранее советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химической атаке в сирийском городе Дума.