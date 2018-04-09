Ещё
ГП РФ: Лондон отказывается сотрудничать по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГП РФ: Лондон отказывается сотрудничать по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании отказываются от сотрудничества с Россией по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей. Об этом на сообщил на брифинге в понедельник заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.
"Во всех трех случаях власти отказывались от взаимодействия с Россией, исключая возможность оценки их объективности со стороны кого-либо", — сказал он.
Карапетян также сообщил, что российская сторона до сих пор так и не получила документов от Великобритании о смерти бизнесмена Бориса Березовского и ее причинах.
"Российские власти на протяжении года с момента смерти Березовского добивались от британских властей документов, подтверждающих факт и причины смерти Березовского. Однако по сей день этого документа мы не получили, несмотря на обязательства Великобритании по Конвенции об оказании правовой помощи", — сказал замгенпрокурора.
ТАСС: последние новости
Экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину Посольство: Россия не позволит Швеции требовать от нее оправданий по "делу Скрипаля" Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул193
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй78
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия171
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»111
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина43
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение