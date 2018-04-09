ГП РФ: Лондон отказывается сотрудничать по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей

"Во всех трех случаях власти отказывались от взаимодействия с Россией, исключая возможность оценки их объективности со стороны кого-либо", — сказал он.

Карапетян также сообщил, что российская сторона до сих пор так и не получила документов от Великобритании о смерти бизнесмена Бориса Березовского и ее причинах.

"Российские власти на протяжении года с момента смерти Березовского добивались от британских властей документов, подтверждающих факт и причины смерти Березовского. Однако по сей день этого документа мы не получили, несмотря на обязательства Великобритании по Конвенции об оказании правовой помощи", — сказал замгенпрокурора.