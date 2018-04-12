Отравление Скрипалей и нападки Великобритании в язвительном отражении народной сатиры

Резонансное «дело Скрипалей» и реакция стран Запада на якобы причастность России к отравлению активно обсуждаются в российском сегменте Сети. Темой для многочисленных шуток стало как само отравление и «чудесное» выздоровление Юлии Скрипаль , так и не основывающиеся ни на каких доказательствах агрессивные нападки Великобритании США и других стран на Россию.

Крупный международный скандал, которым обернулось отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не утихает уже больше месяца. Обвинения, которые Великобритания выдвинула против России, опираясь на весьма сомнительные доказательства, повлекли за собой вполне предсказуемую реакцию: введение Западом очередных санкций. Несмотря на всю сложность ситуации и негативные последствия для нашей страны, россияне по привычке принялись упражняться в остроумии. «Версия» предлагает читателям подборку появившихся в Сети шуток, связанных с «делом Скрипалей».

Широкая доказательная база

Главной темой, конечно, являются обвинения России в причастности к резонансному преступлению. Юзеры активно сочиняют шутки о «доказательствах», имеющихся у Лондона:

В мусорном баке в 100 метрах от торгового центра, где состоялось покушение на Скрипаля, нашли меховую шапку-ушанку. Какие еще нужны доказательства причастности России к этому злодейству?

Версия от Шерлока Холмса: — Скажите, Холмс, почему Вы считаете Терезу Мэй причастной к преступлению в Солсбери? — Элементарно, Ватсон. По делу несколько потерпевших. Знать, что объектом покушения был именно Сергей Скрипаль, может только настоящий убийца.

Интересно, а если бы в Скрипаля стреляли из американского пистолета немецким патроном, кого бы обвинили в покушении на него?

Если Россия и дальше будет отрицать свою причастность к отравлению Скрипаля, в Британии пригрозили в качестве доказательств помимо слайдов подготовить и диафильм.

В деле Скрипаля много «первых скрипок». Но все фальшивые.

-Холмс, кто виноват в отравлении Скрипаля?

-Русские, Ватсон!

-Но зачем, Холмс?!

-Элементарно, Ватсон: не было бы русских, не пришлось бы травить Скрипаля.

По делу Скрипаля ФСБ России обиделось на обвинение Терезы Мэй в непрофессионализме.

Скрипаля отравили газом «Новичок», растворённым в гречке, которая лежала в шапке ушанке с красной звездой, которая находилась в валенке, надетом на медведя…

— Почему расследование отравления Скрипаля зашло в тупик?

— Потому, что новичкам везёт.

Британцы убили выжившего кота Скрипаля: зоозащитники требуют расследования.

СМИ сообщают, что Юлия Скрипаль уже может пить, есть и давать показания против России.

Бэйкер стрит, 221Б. Шерлок Холмс с трубкой и книгой в руках сидит в кресле у горящего камина. Доктор Ватсон курит сигару и рассеянно смотрит в окно.

— Послушайте, Холмс, а вы не задумывались над тем, какой удивительно плотный туман стоит над Лондоном последние несколько дней?

— Мой дорогой Ватсон, это не стоит ни капли вашего драгоценного внимания. Просто русские травят своих предателей.

— Исаак, что ты скажешь за отравление Сережи Скрипаля?

— Скажу, что Грише Родченкову подарили еще 6 лет жизни.

Из показаний Юлии Скрипаль: «Когда я покупала в Пятёрочке гречку, ещё удивилась — почему Путин стоит на кассе?»

Британские ученые установили, что Борис Джонсон еще в 2007 году был отравлен российским секретным ядом «Дурачок».

Запад наносит «ответный» удар

Особое внимание пользователей привлекли санкции, введенные Великобританией, а затем поддержанные США и другими странами Запада. В частности, в Рунете активно обсуждается реакция США и ответные действия России:

Дорогие британцы, делайте что хотите; вводите санкции, арестовывайте активы, высылайте дипломатов, но! пожалуйста, не переименовывайте Трафальгарскую площадь в площадь Скрипаля. Россия такого удара не переживет!

Цель отравления Скрипаля очевидна — чтобы на ЧМ приехало поменьше сильных сборных и мы, наконец, победили.

Сегодня трое богатейших россиян потеряли 12 миллиардов долларов. Завтра их поищут в карманах остальных россиян.

Поскольку, по словам госсекретаря США, всесторонние санкции преследуют цель улучшения отношений с Россией, то, видимо, апофеозом дружбы будет полномасштабная война.

Пресс-секретарь Госдепа:

— В связи со злодейским убийством господина Скрипаля и его дочери в Лондоне…

— Позвольте, они вроде как живы.

— Да? Хорошо, это мы исправим. Не отвлекайте… Так вот, в связи со злодейским убийством…

Выжившая

Российские блогеры бурно отреагировали на последнюю новость по «делу Скрипалей: как стало известно во вторник, 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы. Сомнения у юзеров вызывает выздоровление женщины, отравленной смертельным ядом. Некоторые пользователи склонны считать это чуть ли не пасхальным чудом:

»BBC: Юлия Скрипаль доставлена в безопасное место». Это куда? В клинику пластической хирургии?

Британские учёные победили смерть. Юлию Скрипаль выписывают из больницы.

Из ненадёжных источников сообщают, что британские спецслужбы вывезли Юлю Скрипаль из больницы в «безопасное место» и развеяли рядом с папиным котом.

Наступила Пасха, голубеет даль, рухнул Дерипаска и воскрес Скрипаль!

Хорошо, что Юлия Скрипаль выздоровела. Ещё бы выздоровели Тереза Мэй с Борисом Джонсоном, но это вряд ли.

«Версия» продолжает следить за развитием ситуации по «делу Скрипалей».

Анекдоты и фото: соцсети.

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