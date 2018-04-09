Тулееву предложили новую должность

Глава кемеровского облсовета подал в отставку в пользу Тулеева

Председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета. Об этом сообщает РИА Новости.

Синицын заявил агентству, что сегодняшний состав областного совета — «это команда Тулеева». По его словам, за этих людей в 2013 году отдали голоса один миллион 334 тысячи 138 жителей Кузбасса.

«Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», — сказал он.

Синицын добавил, что Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов в облсовет от регионального отделения «Единой России» . По его словам, благодаря Тулееву команде удалось победить с результатом свыше 86 процентов.

Заявление Синицына депутаты рассмотрят на внеочередной сессии 10 апреля.

Тулеев подал в отставку 1 апреля, через неделю после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Временно исполняющим обязанности губернатора стал заместитель Тулеева Сергей Цивилев