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Тулееву предложили новую должность
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Тулееву предложили новую должность 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава кемеровского облсовета подал в отставку в пользу Тулеева
Председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета. Об этом сообщает РИА Новости.
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Синицын заявил агентству, что сегодняшний состав областного совета — «это команда Тулеева». По его словам, за этих людей в 2013 году отдали голоса один миллион 334 тысячи 138 жителей Кузбасса.
«Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», — сказал он.
Синицын добавил, что Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов в облсовет от регионального отделения «Единой России». По его словам, благодаря Тулееву команде удалось победить с результатом свыше 86 процентов.
Заявление Синицына депутаты рассмотрят на внеочередной сессии 10 апреля.
Тулеев подал в отставку 1 апреля, через неделю после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Временно исполняющим обязанности губернатора стал заместитель Тулеева Сергей Цивилев.
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло говорил, что у Тулеева останется звание «Народный губернатор». Также за Тулеевым сохраняется помощник и служебное помещение в администрации Кемеровской области. Кроме того, бывшему главе региона и его жене в пожизненное и безвозмездное пользование предоставляется охраняемое жилье.
 Ещё 11 источников 
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