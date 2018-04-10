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Тулеев получил новый пост
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Тулеев получил новый пост 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева избрали спикером парламента Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняет «ВашГород.ру», кандидатуру Тулеева поддержали 38 депутатов. Один выступил против. Всего в голосовании участвовали 39 парламентариев.
На этом же заседании депутаты рассматривали отставку Алексея Синицына с поста председателя облсовета. Его уход поддержали 38 участников голосования, один воздержался.
Тулеев заявил, что считает своего преемника на посту губернатора Сергея Цивилева «человеком умным и думающим, профессионалом». Экс-глава региона пообещал, что на новом посту в облсовете «будет работать на благо людей».
Тулеев подал в отставку с поста губернатора 1 апреля, через неделю после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Временно исполняющим обязанности губернатора стал заместитель Тулеева Сергей Цивилев.
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло говорил, что у Тулеева останется звание «Народный губернатор». Также за Тулеевым сохраняется помощник и служебное помещение в администрации Кемеровской области. Кроме того, бывшему главе региона и его жене в пожизненное и безвозмездное пользование предоставляется охраняемое жилье.
Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева главой облсовета. Синицын пояснял, что сегодняшний состав областного совета — «это команда Тулеева», и во главе этой команды должен стоять ее лидер.
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