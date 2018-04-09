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Трамп и Макрон договорились о координации в Совбезе ООН по Сирии
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Трамп и Макрон договорились о координации в Совбезе ООН по Сирии 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп договорились координировать свои действия в СБ ООН в преддверии намеченного на понедельник обсуждения Сирии, говорится в опубликованном в ночь на понедельник коммюнике Елисейского дворца.
"Они (Макрон и Трамп) решили координировать свои действия и инициативы в рамках Совета безопасности ООН, который должен собраться в понедельник 9 апреля в Нью-Йорке, чтобы осудить неуважение к резолюции 2401, а также повторное применение химического оружия", — говорится в коммюнике.
Отмечается, что ответственность по этому вопросу «должна быть четко установлена».
Макрон и Трамп договорились поддерживать тесный контакт и в ближайшие 48 часов поговорить снова.
Ранее девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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