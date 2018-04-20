Ещё
Чепа: США хотят «отмыться» от обвинений в безосновательности удара по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чепа: США хотят «отмыться» от обвинений в безосновательности удара по Сирии 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заявление госдепа США о том, что Москва и Дамаск зачищают следы химатаки в городе Дума — это попытка заранее «отмыться» от обвинений в безосновательности ракетного удара по Сирии, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Ранее госдепартамент заявил, что Дамаск и Россия занимаются «зачисткой» места химатаки в Думе, не допуская туда инспекторов организации.
"Сегодня, если приедет группа (инспекторов ОЗХО в Думу), она приедет — и они ничего не найдут. Единственная возможность американцам отмыться — это сказать, что русские уничтожили все следы. Иначе эта атака, которая была произведена в Сирии, это серьезнейший удар по Трампу", — сказал Чепа РИА Новости.
Политик отметил, что сейчас появляется все больше подтверждений того, что химическая атака в Думе была фейком. «Это изначально попытка манипулировать именно общественным мнением. Дело в том, что мы сразу же говорили и сразу же предлагали приехать и привести тщательный анализ. Анализ произведен не был», — сказал он.
Чепа подчеркнул, что сегодня президент США Дональд Трамп «держится на волоске, лавирует, пытается заигрывать со всеми силами в конгрессе, борется за своего избирателя, который сомневается в том, что они голосовали правильно».
"У него сегодня нет другого выхода, Трамп — заложник ситуации. И чем дальше события развиваются — Скрипаль, Сирия — тем сложнее ситуации, в которой он находится. Ничего, никакого другого выхода нет — оправдать свой удар по Сирии. Мы все это прекрасно видим", — добавил он.
Депутат также напомнил о том, как экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, который во время выступления в Совете Безопасности ООН в 2003 году заявил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения, для наглядности показывал пробирку с белым веществом. После свержения правительства Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения в Ираке не обнаружили, однако война в Ираке унесла жизни сотни тысяч людей, а миллионы людей превратила в беженцев, отметил Чепа.
"Это преступление против человечества, которое нужно судить международным судом. И на скамье подсудимых должна быть администрация, госдеп США", — сказал он.
Чепа считает, что сейчас идет и зачистка следов в Лондоне по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Просто анекдотические попытки сегодня Терезы Мэй и спецслужб Великобритании… зачистить все следы, ликвидировать все улики возможные — это говори о том, что ситуация для них очень критичная, потому что их сотрут просто все внутренние — и оппозиция, и свои… Они все загнаны в угол и ситуация для них патовая", — заключил он.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ. США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Позже сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике «Белых касок» как «жертва химатаки» в городе Дума, в эфире телеканала «Россия 24» рассказал подробности съемок. По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывом идти в больницу. Он добавил, что они побежали в больницу, и как только Хасан Диаб вошел в нее, его схватили и начали поливать водой, а после этого положили на кровать с другими людьми. Слова мальчика подтвердил и его отец, добавивший, что никакой химической атаки в городе не было.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Российский дипломат попал в базу данных сайта "Миротворец" Эксперт: США попытаются уберечь свои "хлипкие позиции" от угрозы ОЗХО Вещество, которое называют "Новичок", было на вооружении США, заявил Лавров
Комментарии  Ещё 215 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300317
Первый русский бордель назвали спасением нации190
Первый легальный бордель открывается в России350
Поклонская ответила Порошенко про князей328
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой79
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
09:54
Турция вывела свой золотой запас из США
Экономика
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
01:07
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
Шоу-бизнес
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение