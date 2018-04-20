Чепа: США хотят «отмыться» от обвинений в безосновательности удара по Сирии

Ранее госдепартамент заявил, что Дамаск и Россия занимаются «зачисткой» места химатаки в Думе, не допуская туда инспекторов организации.

"Сегодня, если приедет группа (инспекторов ОЗХО в Думу), она приедет — и они ничего не найдут. Единственная возможность американцам отмыться — это сказать, что русские уничтожили все следы. Иначе эта атака, которая была произведена в Сирии, это серьезнейший удар по Трампу ", — сказал Чепа РИА Новости.

Политик отметил, что сейчас появляется все больше подтверждений того, что химическая атака в Думе была фейком. «Это изначально попытка манипулировать именно общественным мнением. Дело в том, что мы сразу же говорили и сразу же предлагали приехать и привести тщательный анализ. Анализ произведен не был», — сказал он.

Чепа подчеркнул, что сегодня президент США Дональд Трамп «держится на волоске, лавирует, пытается заигрывать со всеми силами в конгрессе, борется за своего избирателя, который сомневается в том, что они голосовали правильно».

"У него сегодня нет другого выхода, Трамп — заложник ситуации. И чем дальше события развиваются — Скрипаль , Сирия — тем сложнее ситуации, в которой он находится. Ничего, никакого другого выхода нет — оправдать свой удар по Сирии. Мы все это прекрасно видим", — добавил он.

Депутат также напомнил о том, как экс-госсекретарь США Колин Пауэлл , который во время выступления в Совете Безопасности ООН в 2003 году заявил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения, для наглядности показывал пробирку с белым веществом. После свержения правительства Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения в Ираке не обнаружили, однако война в Ираке унесла жизни сотни тысяч людей, а миллионы людей превратила в беженцев, отметил Чепа.

"Это преступление против человечества, которое нужно судить международным судом. И на скамье подсудимых должна быть администрация, госдеп США", — сказал он.

Чепа считает, что сейчас идет и зачистка следов в Лондоне по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Просто анекдотические попытки сегодня Терезы Мэй и спецслужб Великобритании … зачистить все следы, ликвидировать все улики возможные — это говори о том, что ситуация для них очень критичная, потому что их сотрут просто все внутренние — и оппозиция, и свои… Они все загнаны в угол и ситуация для них патовая", — заключил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ. США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Позже сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике «Белых касок» как «жертва химатаки» в городе Дума, в эфире телеканала «Россия 24» рассказал подробности съемок. По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывом идти в больницу. Он добавил, что они побежали в больницу, и как только Хасан Диаб вошел в нее, его схватили и начали поливать водой, а после этого положили на кровать с другими людьми. Слова мальчика подтвердил и его отец, добавивший, что никакой химической атаки в городе не было.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.