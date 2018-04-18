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Россия обвинила Британию в нарушении химконвенции
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Россия обвинила обладающую «Новичком» Британию в нарушении химконвенции 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Reuters
У Великобритании есть небольшие запасы нервно-паралитического вещества типа «Новичок», то есть страна нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Он напомнил, что в интервью глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что у Лондона действительно есть «Новичок».
«А подтвердив это, он подтвердил, что Великобритания грубо нарушает Конвенции о запрещении химического оружия», — приводит ТАСС слова постпреда России.
Шульгин подчеркнул, что британская сторона была обязана «сообщить об этом в Гаагу, все это соответствующим образом оформить, уведомить».
Напомним, Россия также представила доказательства того, что вещество «Новичок», которым, по мнению Лондона, отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, патентовалось в США.
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