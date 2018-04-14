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Атака западных стран помешала расследованию ОЗХО в Сирии, заявил Путин
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Атака западных стран помешала расследованию ОЗХО в Сирии, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию и предприняла военную акцию, не дождавшись итогов расследования, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
"Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — говорится в заявлении.
По словам Путина, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.
"Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — добавляется в заявлении.
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