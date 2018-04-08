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Глава МИД Ирана встретился с представителями клуба «Валдай»
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Глава МИД Ирана встретился с представителями клуба «Валдай» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье провел встречу со старшими научными сотрудниками и исследователями международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщается на сайте иранского МИД.
Как сообщает МИД, в ходе встречи стороны обсудили важнейшие региональные и международные вопросы, в частности, место России и Ирана на международной арене, а также будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Кроме того, министр иностранных дел Ирана выразил свою позицию относительно нынешнего состояния международной системы, тенденций и перспектив в будущем. После этого он ответил на вопросы представителей дискуссионного клуба «Валдай».
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