Глава МИД Ирана встретился с представителями клуба «Валдай»

Как сообщает МИД, в ходе встречи стороны обсудили важнейшие региональные и международные вопросы, в частности, место России и Ирана на международной арене, а также будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кроме того, министр иностранных дел Ирана выразил свою позицию относительно нынешнего состояния международной системы, тенденций и перспектив в будущем. После этого он ответил на вопросы представителей дискуссионного клуба «Валдай».