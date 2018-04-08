Российские дипломаты прокомментировали возможный переезд Скрипалей в США

"Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства — от животных до целых домов — уничтожены, реакция британских СМИ «под контролем правительства». Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду", — опубликовано в Twitter диппредставительства.

Авторы текста в The Sunday Times утверждают, что Скрипалям предложат переехать из Великобритании в США под вымышленными именами. Якобы сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 уже обсудили данный вопрос с коллегами из ЦРУ . Таким образом они якобы хотят уберечь Скрипалей от новых покушений на их жизнь.