Клинцевич прокомментировал сообщения о возможном переезде Скрипалей в США 

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич считает, что за возможным предложением экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в США под другими именами кроется желание спрятать потерпевших, чтобы они не рассказали лишнего.
Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что Скрипалям, которые идут на поправку после отравления в Солсбери, собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить их от новых покушений.
"Видимо, организаторы беспрецедентно скандального дела Скрипаля, если верить Sunday Times, решили модифицировать старую как мир формулу: нет человека — нет проблемы. Смысл их намерений состоит в том, чтобы «спрятать» потерпевшего, дабы он не сказал ничего лишнего, продолжая одновременно — максимально долго, как это только возможно — спекулировать на его деле. Скрипаль же им уже просто не нужен — ни живой, ни мертвый", — написал Клинцевич на Facebook.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.