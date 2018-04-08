Клинцевич прокомментировал сообщения о возможном переезде Скрипалей в США

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что Скрипалям, которые идут на поправку после отравления в Солсбери, собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить их от новых покушений.

"Видимо, организаторы беспрецедентно скандального дела Скрипаля, если верить Sunday Times, решили модифицировать старую как мир формулу: нет человека — нет проблемы. Смысл их намерений состоит в том, чтобы «спрятать» потерпевшего, дабы он не сказал ничего лишнего, продолжая одновременно — максимально долго, как это только возможно — спекулировать на его деле. Скрипаль же им уже просто не нужен — ни живой, ни мертвый", — написал Клинцевич на Facebook.