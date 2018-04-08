ЕС не планирует возвращать своего посла в Москву 

Евросоюз пока не планирует возвращать в Москву своего посла Маркуса Эдерера, сообщил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Комментируя результаты своих консультаций с дипломатами представительства ЕС в российской столице, Келин рассказал, что заместитель посла ЕС подтвердил ему отсутствие планов по возвращению Эдерера. «Маркус Эдерер пока работает там», — приводит слова российского дипломата ТАСС. Поверенным в делах ЕС в России остается Свен-Олов Карлссон, добавил Келин.
Вместе с тем представитель МИД РФ сообщил, что те послы, которых отзывали для консультаций в различные столицы, на днях возвращаются в Москву.
По словам Келина, Россия и ЕС «начали подступать к тому, чтобы поставить контакты на более системную основу», однако скандал вокруг дела с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сильно осложнил двусторонние отношения.
После отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта посол ЕС в России Маркус Эдерер был отозван из Москвы для консультаций на неопределенный срок. Однако, как заявил ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен, речь идет о месяце.