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СМИ: Эрдоган отправится с визитом в мае в Великобританию
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СМИ: Эрдоган отправится с визитом в мае в Великобританию 

ТАСС 35 минут назад
АНКАРА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отправится с официальным визитом в Великобританию в мае, точная дата пока согласуется.
Об этом, как сообщила в воскресенье газета Hurriyet, заявил официальный представитель президента Ибрагим Калын.
"Наш президент нанесет официальный визит в Великобританию в мае. Мы с нетерпением ждем этой поездки", — сказал он.
Калын также прокомментировал дело Скрипаля, вновь указав на нежелание Анкары следовать примеру Лондона и других европейских стран в обвинении России в этом отравлении. «У нас хорошие отношения с Россией и хорошие отношения с Великобританией. Мы бы не хотели, чтобы отношения между двумя странами, с которыми у нас они хорошие, продолжали ухудшаться», — отметил представитель Эрдогана. Ранее президент Турции подтвердил, что Анкара не намерена принимать меры против России из-за дела Скрипаля.
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