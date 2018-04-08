СМИ: Эрдоган отправится с визитом в мае в Великобританию

АНКАРА , 8 апреля. / ТАСС /. Президент Турции Тайип Эрдоган отправится с официальным визитом в Великобританию в мае, точная дата пока согласуется.

Об этом, как сообщила в воскресенье газета Hurriyet, заявил официальный представитель президента Ибрагим Калын

"Наш президент нанесет официальный визит в Великобританию в мае. Мы с нетерпением ждем этой поездки", — сказал он.