Ещё
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура нашла, чем ответить Британии на дело Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
На брифинге в понедельник, 9 апреля, будут обнародованы данные о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.
>>МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Чайка подчеркнул, что сценарий, по которому разворачивается история с отравлением бывшего офицера ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, «для нас не новость», с этим Россия сталкивается уже в третий раз, передает РИА «Новости».
По его словам, провокационные действия Лондона «абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского», а также установлением обстоятельств смерти Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации молчать не намерена», — подчеркнул Чайка, пообещав предать гласности «фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что смерти в Великобритании Бориса Березовского, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и отправление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются звеньями одной цепи.
В марте 2013 года стало известно о смерти Бориса Березовского. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти Березовского, полиция, расследовавшая происшествие, судмедэксперты. В России Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям УК России, среди которых «мошенничество», «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», «превышение должностных полномочий».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Небензя обвинил «спецслужбы некоторых стран» в «мегапровокации» со Скрипалем МИД заявил о невозможности проведения заседания Совета Россия – НАТО В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением417
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей714
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде158
В Москве загорелся многоэтажный дом18
Сын Яковлевой попал в психушку171
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение