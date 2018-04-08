Генпрокуратура наносит Британии ответный удар

Генпрокуратура нашла, чем ответить Британии на дело Скрипаля

Чайка подчеркнул, что сценарий, по которому разворачивается история с отравлением бывшего офицера ГРУ , британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, «для нас не новость», с этим Россия сталкивается уже в третий раз, передает РИА «Новости»

По его словам, провокационные действия Лондона «абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского», а также установлением обстоятельств смерти Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации молчать не намерена», — подчеркнул Чайка, пообещав предать гласности «фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что смерти в Великобритании Бориса Березовского, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и отправление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются звеньями одной цепи.

В марте 2013 года стало известно о смерти Бориса Березовского. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти Березовского, полиция, расследовавшая происшествие, судмедэксперты. В России Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям УК России, среди которых «мошенничество», «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», «превышение должностных полномочий».