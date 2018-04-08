Названа дата встречи Лаврова с главой МИД Северной Кореи

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, Ли Ён Хо пробудет с официальным визитом в РФ с 9 по 11 апреля.

«В ходе встречи глав МИД России и КНДР в Москве планируется обсудить актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации», — сказано в заявлении МИД.

Также министры обсудят вопросы внешнеполитического взаимодействия двух стран, которое является важным фактором в поддержания мира и стабильности в СВА.

Лавров и Ён Хо обменяются мнениями об актуальных международных проблемах. В том числе это касается обстановки на Ближнем Востоке, процессе реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также перспективы формирования новой архитектуры безопасности в АТР.

Также главы МИД России и КНДР в ходе переговоров планируют обсудить ситуацию на Корейском полуострове и поиск способов ее урегулирования, сказано в сообщении ведомства.