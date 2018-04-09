США обвинили Россию в нарушении обязательств по ликвидации сирийского химоружия

США обвинили Россию в невыполнении обязательств по уничтожению сирийского химического оружия. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Теперь очевидно, что Россия нарушила свои обязательства, гарантирующие ликвидацию программы сирийского химоружия", — заявила она.