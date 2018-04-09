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США обвинили Россию в нарушении обязательств по ликвидации сирийского химоружия
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США обвинили Россию в нарушении обязательств по ликвидации сирийского химоружия 

ТВ Центр 15 минут назад
Фото: ТВ Центр
США обвинили Россию в невыполнении обязательств по уничтожению сирийского химического оружия. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.
"Теперь очевидно, что Россия нарушила свои обязательства, гарантирующие ликвидацию программы сирийского химоружия", — заявила она.
Сандерс подчеркнула, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран разделяют ответственность за химическую атаку в сирийской Думе. По ее словам, это было невозможно без поддержки Москвы и Тегерана.
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