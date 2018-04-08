Ещё
СМИ: британская разведка намерена спрятать Скрипалей в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: британская разведка намерена спрятать Скрипалей в США 

BFM.RU 1 час назад
Бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, осужденному в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летней дочери Юлии будет предложена возможность жить в США под новыми именами. Такое утверждение, как передает ТАСС, содержится в статье воскресной газеты The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника британского правительства.
В материале сообщается, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизни. При этом британские власти рассматривали возможность переезда экс-полковника ГРУ и его дочери в одну из четырех других стран англосаксонского мира (так называемые Five Eyes countries — сообщество «Пяти глаз»), с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными, — США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Но в итоге остановились на первой из них.
«Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами», — приводит газета слова своего источника в разведслужбах.
В материале говорится, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела об инциденте в Солсбери. В статье также утверждается, что Юлия Скрипаль отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России. Газета называет это «шагом, который убедил британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад».
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
BFM.RU: последние новости
Россия сейчас не будет назначать постпреда РФ при НАТО Кабмин утвердил единую методику приема на госслужбу Путин снял с должностей 11 генералов МЧС, МВД, ФСИН и СКР
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей492
Сын Яковлевой попал в психушку111
Минобороны России выступило с заявлением
Порошенко обрадовал украинцев144
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей510
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение