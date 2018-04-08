Скрипали могут получить новые личности в США 

Сергей и Юлия Скрипаль, которые постепенно восстанавливаются после химической атаки, могут переехать из Великобритании в США под защиту ЦРУ и получить там новые личности, утверждает
Британская газета со ссылкой на собственные источники утверждает, что этот вариант обсуждается, чтобы «избежать новых попыток убийства» Скрипалей. Химическую атаку в Солсбери, в результате которой Сергей и Юлия Скрипаль впали в кому, британские следователи рассматривают именно как покушение на убийство. По данным экспертов, для этого применялось отравляющее вещество типа «Новичок», разработки которого велись в СССР. Поэтому в организации атаки обвиняют Россию. В Москве категорически отрицают причастность.
Вопрос о возможной смене места жительства пока обсуждается с ЦРУ. The Times указывает, что Скрипали могут выбрать в качестве места переселения и другую страну — Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, США, как передает ТАСС, «наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там будет проще будет защитить их».
Британский МИД пока никак не комментировал данную информацию.
Помимо этого, The Times уточняет, что и бывший полковник ГРУ, и его дочь пришли в сознание. Источники уверены, что оба начнут общаться со следователями. Газета узнала, что Юлия Скрипаль отклонила запрос российского посольства в Лондоне о предоставлении к ней консульского доступа и поддержки. Сергея Скрипаля в Лондоне рассматривают как британского подданного.