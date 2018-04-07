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Посольство РФ направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном
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Посольство РФ направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию скорой встречи посла Александра Яковенко с главой британского МИД Борисом Джонсоном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представительства.
"Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", — цитирует пресс-секретаря ТАСС.
По данным Sky News, Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить. Главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее сказала, что Сергей Скрипаль «хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания судорожно пытается найти какие-либо подтверждения своей теории о причастности России к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к их отравлению причастна Россия. В Москве все обвинения отвергают.
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