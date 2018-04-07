Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал заявление председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия, по мнению которого запуск «Северного потока — 2» может нести военную угрозу украинской стороне, а также странам Европы.
«Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины, ни в отношении любого другого государства. Украинский народ мы всегда считали и считаем братским. Но власти Украины пытаются сделать из России страшилку, внешнего врага, переложив на неё все внутренние проблемы», — сказал он.
Швыткин также добавил, что украинская сторона преследует свои собственные «корыстные цели», призывая бойкотировать строительство российского газопровода. ЕС, по его словам, должен обратить внимание на двойные стандарты властей Украины.
«Северный поток — 2» направлен на обеспечение бесперебойной подачи газа в страны Европы. К великому сожалению, Украина делает всё возможное для саботажа этого вопроса. Но их усилия обречены на провал», — подчеркнул депутат.
Ранее Парубий заявил, что запуск «Северного потока — 2» может нести военную угрозу украинской стороне, а также странам Европы.
5 апреля депутатский корпус Украины выступил с призывом к мировому сообществу не допустить строительства российского газопровода.