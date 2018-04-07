В Госдуме назвали бредом заявление спикера Рады о военной угрозе «Северного потока — 2»

«Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины , ни в отношении любого другого государства. Украинский народ мы всегда считали и считаем братским. Но власти Украины пытаются сделать из России страшилку, внешнего врага, переложив на неё все внутренние проблемы», — сказал он.

Швыткин также добавил, что украинская сторона преследует свои собственные «корыстные цели», призывая бойкотировать строительство российского газопровода. ЕС , по его словам, должен обратить внимание на двойные стандарты властей Украины.

«Северный поток — 2» направлен на обеспечение бесперебойной подачи газа в страны Европы. К великому сожалению, Украина делает всё возможное для саботажа этого вопроса. Но их усилия обречены на провал», — подчеркнул депутат.

Ранее Парубий заявил, что запуск «Северного потока — 2» может нести военную угрозу украинской стороне, а также странам Европы.

5 апреля депутатский корпус Украины выступил с призывом к мировому сообществу не допустить строительства российского газопровода.