Ещё
Явлинский опроверг заявление об отказе от выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Явлинский опроверг свое заявление об отказе участвовать в следующих выборах 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Один из сооснователей партии "Яблоко", экс-кандидат в президенты России Григорий Явлинский опроверг своё заявление об отказе участвовать в следующих выборах президента России, пояснив, что исчерпал все свои возможности по смене имиджа, а не по участию в предвыборной гонке.
Чуть ранее на бюро партии Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал партию готовить нового кандидата к следующим президентским выборам.
Он призвал партию искать новых людей.
Позднее в заключительном слове Явлинский заявил, что исчерпал все свои возможности относительно своего имиджа.
"Я говорил об исчерпанности моих возможностей… только я не договорил до конца, я имел в виду, что я исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа. Вот во внешности ничего нового сделать не могу, во всех остальных смыслах, я об исчерпанности возможностей пока не говорил. Правда, я говорил, что нужны новые кандидаты в президенты, я хотел с ними помериться силой. Вот, о чем я хотел сказать", — сказал Явлинский.
РИА Новости: последние новости
Путин уволил одиннадцать генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК Путин рассказал, что делает россиян особенными Патрушев прокомментировал включение в новый санкционный список
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам90
Путин уволил одиннадцать генералов270
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян192
У Дурова нашли британское гражданство40
Украину «завалило» фальсификатом из Европы93
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение