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Путин поздравил россиян с Пасхой
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Путин поздравил россиян с Пасхой 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих светлое Христово Воскресение, с Пасхой, сообщает пресс-служба Кремля.
"Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи", — говорится в сообщении.
Также президент направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором отметил, что православная церковь под его предстоятельством укрепляет и развивает многовековые духовные, культурные традиции народа, проводит важную социальную работу и многое делает для воспитания подрастающего поколения, поддержания гражданского мира и согласия в обществе.
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