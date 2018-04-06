Путин создал Фонд по сохранению Соловецкого архипелага 

ТАСС: последние новости

Путин рассказал о культурном коде россиян, который обогащается из поколения в поколение

Путин соберет Совбез, чтобы обсудить основы пограничной политики и защиту рубежей страны

Лавров: Запад не должен ждать, что Россия возьмет на себя все смертные грехи