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Путин создал Фонд по сохранению Соловецкого архипелага
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Путин создал Фонд по сохранению Соловецкого архипелага 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Его сопредседателями назначили премьер-министра Дмитрия Медведева и патриарха Кирилла. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
"В целях сохранения духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага постановляю считать целесообразным создание Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, а также оказание ему государственной поддержки", — говорится в тексте указа.
Документ устанавливает, что учредителем Фонда является правительство РФ. Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ. Структура обеспечит проведение и финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммуникаций, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры островов, а также работы по сохранению и реставрации расположенных там объектов культурного наследия.
Высшим коллегиальным органом Фонда станет его совет. Путин распорядился назначить его председателем Михаила Фрадкова.
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