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Путин оставил Россию без генералов
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Владимир Путин уволил 11 генералов силовых ведомств 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин уволил 11 генералов из Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Следственного комитета. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на интернет-портале правовой информации.
Причины лишения генералов своих постов не сообщаются.
Кадровые перестановки, в частности, затронули заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майора Павла Бугаева, начальника Уральского юридического института МВД генерал-майора Александра Гука, главу МВД Удмуртской Республики генерал-майора Александра Первухина, заместителя начальника главного управления МВД по Волгоградской области генерала-майора Виталия Шевченко.
Также постов лишились глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин, глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков, глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин, глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев, глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов.
Кроме того, Путин уволил начальника Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майора Андрея Быкова, начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковника Шамсутдина Дагирова, начальника ФСИН по Удмуртской Республике полковника Владимира Доронина.
При этом в указе предписывались новые назначения в МВД и СК. Несколько человек заняли должности старших следователей по особо важным делам при председателе Следственного комитета, среди них — Александр Лавров, занимающийся делом режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищениях в "Седьмой студии ".
Масштабные перестановки
Подобные увольнения происходят впервые за 2018 год. Однако в прошлом году серьезные кадровые перестановки были произведены трижды. Последний раз масштабные увольнения произошли в июле 2017 года. Тогда должностей лишились восемь генералов из структур МВД, МЧС и ФСИН.
Девятого марта того же года, с должностей сняли десять генералов СК, МВД и ФСИН и двух региональных прокуроров.
В тот же день, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, российский лидер заявил, что необходимо ужесточить требования к кандидатам на ключевые посты в ведомстве.
"В прошлом году по подозрению в серьезных преступлениях был задержан целый ряд высокопоставленных должностных лиц ведомств, эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы", — заключил Путин.
Помимо этого, в феврале кадровые изменения коснулись 16 генералов МЧС, МВД и СК. Тогда снятия с должностей объяснили переходом на трехуровневую систему управления.
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