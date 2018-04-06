Путин оставил Россию без генералов

Владимир Путин уволил 11 генералов силовых ведомств

Причины лишения генералов своих постов не сообщаются.

При этом в указе предписывались новые назначения в МВД и СК. Несколько человек заняли должности старших следователей по особо важным делам при председателе Следственного комитета, среди них — Александр Лавров , занимающийся делом режиссера Кирилла Серебренникова , которого обвиняют в хищениях в "Седьмой студии ".

Масштабные перестановки

Подобные увольнения происходят впервые за 2018 год. Однако в прошлом году серьезные кадровые перестановки были произведены трижды. Последний раз масштабные увольнения произошли в июле 2017 года. Тогда должностей лишились восемь генералов из структур МВД, МЧС и ФСИН.

Девятого марта того же года, с должностей сняли десять генералов СК, МВД и ФСИН и двух региональных прокуроров.

В тот же день, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, российский лидер заявил, что необходимо ужесточить требования к кандидатам на ключевые посты в ведомстве.

"В прошлом году по подозрению в серьезных преступлениях был задержан целый ряд высокопоставленных должностных лиц ведомств, эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы", — заключил Путин.

Помимо этого, в феврале кадровые изменения коснулись 16 генералов МЧС, МВД и СК. Тогда снятия с должностей объяснили переходом на трехуровневую систему управления.