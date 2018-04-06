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Песков опроверг созыв заседания Совбеза РФ по «Норду»
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Песков опроверг созыв заседания Совбеза РФ по «Норду» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заседание Совета Безопасности РФ по вопросам госграницы не связано с задержанием судна "Норд", заявили в Кремле.
Напомним, что сегодня президент проведет заседание СБ РФ в Кремле. И с задержанием российского судна "Норд" украинскими властями это не связано.
"Нет, это большой Совбез, не путайте его с оперативными совещаниями с постоянными членами Совета безопасности", — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.
"Это широкий состав Совбеза, где обсуждаются концептуальные, рамочные вопросы", — пояснил Дмитрий Песков.
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