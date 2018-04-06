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Заседание Совбеза России оказалось не связано с задержанием судна «Норд»
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Заседание Совбеза России оказалось не связано с задержанием судна «Норд» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В пятницу президент Владимир Путин соберет заседание Совета безопасности России по укрепления госграницы, однако оно не связано с задержанием российского судна «Норд» украинскими пограничниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это большой Совбез, не путайте его с [еженедельными] оперативными совещаниями с постоянными членами Совета безопасности», — приводит его слова ТАСС.
Песков добавил, что на «широком Совбезе» обсуждаются «концептуальные, рамочные вопросы».
В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.
После этого выходящие на промысел в Азовском море российские рыбаки получили рекомендации от погранслужб на случай встречи с украинскими патрульными кораблями. Им, в частности, посоветовали звонить в погрануправления ФСБ.
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