Мэра Таганрога предложили отправить в отставку

Депутат предложил отправить в отставку мэра Таганрога

На заседании фракции «Справедливая Россия» депутат Законодательного собрания V созыва Вячеслав Хачатурян сообщил о том, что жители Таганрога не получают никаких льгот на проезд в общественном транспорте.

«Так, в Новошахтинске ездят маршрутки малой вместимости, там написано, что льготы есть, а Таганрог в пять раз больше, но там нет никаких льгот», — рассказал депутат. По его словам, никаких мер в Таганроге не предпринимается.

«Соберитесь на своей думе, и проголосуйте, убрать главу администрации, и все, а то глава сидит, а должен делать все министр», — заявил Шепелев.