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Мэра Таганрога предложили отправить в отставку
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Депутат предложил отправить в отставку мэра Таганрога 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Шепелев предложил рассмотреть возможность отправить в отставку главу администрации города Таганрог Андрея Лисицкого, который не занимается городскими проблемами, сообщает RostovGazeta.
На заседании фракции «Справедливая Россия» депутат Законодательного собрания V созыва Вячеслав Хачатурян сообщил о том, что жители Таганрога не получают никаких льгот на проезд в общественном транспорте.
«Так, в Новошахтинске ездят маршрутки малой вместимости, там написано, что льготы есть, а Таганрог в пять раз больше, но там нет никаких льгот», — рассказал депутат. По его словам, никаких мер в Таганроге не предпринимается.
«Соберитесь на своей думе, и проголосуйте, убрать главу администрации, и все, а то глава сидит, а должен делать все министр», — заявил Шепелев.
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