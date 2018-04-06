Ещё
WSJ: США введут санкции против российских бизнесменов 6 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WSJ: США введут санкции против российских бизнесменов 6 апреля 

Rambler News Service 18 минут назад
США собираются ввести санкции против некоторых представителей «правящей элиты России», в том числе бизнесменов, в пятницу, 6 апреля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что речь идет об ограничительных мерах в отношении лиц, которые в январе 2018 года попали в так называемый «кремлевский доклад», опубликованный Минфином США. В список вошли 210 российских чиновников, глав госкомпаний и бизнесменов.
Источники WSJ сообщают, что решение о введении новых санкции было принято еще до инцидента с отравлением в английском Солсбери осужденного в РФ за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ранее о возможности введения США санкций против российских бизнесменов сообщали источники Reuters и Fox News. The Washington Post отмечала, что ограничения коснутся не менее 6 бизнесменов из России. Bloomberg, в свою очередь, заявило о 6-10.
Rambler News Service: последние новости
Россия может ограничить проход украинских судов через Керченский пролив Песков: Мэй придётся извиниться за обвинения в адрес России по «делу Скрипаля» Лавров назвал действия ряда стран по «делу Скрипаля» угрозой мировой безопасности
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США453
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма165
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова22
Американка ловко проучила хамку в магазине48
Россиянам посоветовали отказаться от доллара40
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение