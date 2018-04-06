WSJ: США введут санкции против российских бизнесменов 6 апреля 

США собираются ввести санкции против некоторых представителей «правящей элиты России», в том числе бизнесменов, в пятницу, 6 апреля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что речь идет об ограничительных мерах в отношении лиц, которые в январе 2018 года попали в так называемый «кремлевский доклад», опубликованный Минфином США. В список вошли 210 российских чиновников, глав госкомпаний и бизнесменов.
Источники WSJ сообщают, что решение о введении новых санкции было принято еще до инцидента с отравлением в английском Солсбери осужденного в РФ за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ранее о возможности введения США санкций против российских бизнесменов сообщали источники Reuters и Fox News. The Washington Post отмечала, что ограничения коснутся не менее 6 бизнесменов из России. Bloomberg, в свою очередь, заявило о 6-10.