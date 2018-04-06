Небензя раскритиковал качество британской риторики по Солсбери: где старая добрая Англия 

Заявления британских официальных лиц по «делу Солсбери» говорят о деградации политической культуры в стране, считает российский постпред при ООН Василий Небензя. Он также заявил, что в Великобритании «заигрались и доиграются» с обвинениями по делу Скрипаля. По мнению Небензи, пора переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы. Накануне Совет безопасности ООН по инициативе России обсудил инцидент в Солсбери. Там 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.